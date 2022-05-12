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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» не намерена сдаваться в переговорах по Левандовски

12 Мая 2022 • 20:04 Комментировать
Вольфсбург
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Бавария
5.00 5.10 1.52
14.05 16:30

Каталонская «Барселона» отчаянно хочет заполучить в свой состав нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, у которого следующим летом истекает контракт. Согласно Фабрицио Романо, поляк прекрасно знает о том, что «сине-гранатовые» хотят предложить ему трёхлетний контракт. Игрок открыт к переходу, если командам удастся согласовать трансфер.

По сведениям источника, переговоры могут затянуться на долгий срок, но представители «Барселоны» не намерены оставлять попытки заполучить форварда. Ранее сообщалось, что «Бавария» уже подыскивает игроков, которые могли бы заменить Левандовски в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
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