Тренер сборной Польши: «Хочу видеть Левандовски в «Барселоне»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич рассказал о своём отношении к возможному переходу Роберта Левандовски в «Барселону».

Как известно, нападающий «Баварии» заинтересован в уходе из мюнхенского клуба и намеревается продолжить карьеру в «Барселоне». Наставник сборной Польши одобряет такой расклад: «Роберт сказал мне, что может уйти из «Баварии». Он и так выступает за великий клуб, но лично я хотел бы видеть его в «Барселоне». Здорово, если там появится поляк», – цитирует Михневича журналист Альфредо Педулла.

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» действует до конца следующего сезона.