«Барселона» взяла серебро, «Вильярреал» проиграл борьбу за шестое место

В чемпионате Испании завершились все матчи 37-го тура. «Барселона» гостила у «Хетафе» и сделала всё для того, чтобы нули на табло продержались до финального свистка. Каталонцы нанесли всего четыре удара по воротам и добились своего - 0:0. Этот результат гарантирует им серебро.
«Бетис» борется за Лигу чемпионов после победы над «Гранадой» (2:0). А вот «Вильярреал» не смог навязать борьбу за шестое место «Реал Сосьедаду», проиграв этому сопернику - 1:2.
Протокол игры
Сория Давид • Дамиан Суарес • Дьене Даконам • Йокушлу Окай • Куэнка Хорхе • Оливера Матиас • 86'Аленья Карлес 67' ( Рамирес Сандро ( 67') • Арамбарри Мауро • Максимович Неманья 81' ( Оскар Родригес ( 81') • Унал Энес 81' ( Флорентину ( 81') • Майораль Борха 67' ( Вильяр Гонсало ( 67')
Запасные: Альварес Гастон • Иглесиас Хуан • Яньес Рубен • Янкто Якуб • Конде Диего • Витоло Виктор
Тер Штеген Марк-Андре • Алвес Даниэл • Мингеса Оскар • Ленгле Клеман • 35'Бальде Алехандро 90' ( Мармол Мика ( 90') • Гави • Бускетс Серхио • 57'Пуч Рикард • Торрес Ферран • Обамеянг Пьер-Эмерик 62' ( Фати Ансу ( 62') • Депай Мемфис 71' ( Де Йонг Люк ( 71')
Запасные: Дембеле Усман • Брайтвайт Мартин • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Орельяна Алехандро • Траоре Адама • Каревич Лазар • Санс Альваро
15 мая. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
Протокол игры
|(1:0) Хуанми Мигель 14'
|(2:0) Хуанми Мигель 89'
Силва Руи • Бельерин Эктор • Песселья Херман • Гонсалес Эдгар • Морено Алекс • Гидо Родригес • Карвалью Вилльям 84' ( Гуардадо Андрес ( 84') • Каналес Серхио 84' ( Родри Родриго ( 84') • Фекир Набиль 73' ( Хоакин Санчес ( 73') • Хуанми Мигель 90' ( Миранда Хуан ( 90') • Иглесиас Борха 90' ( Виллиан Жозе ( 90')
Запасные: Лаинес Диего • Роблес Жоэль • Тельо Кристиан • Сабали Юссуф • Акуоку Поль • Руибаль Айтор • Эрмосо Кике
Машимиану Луиш • Ариас Сантьяго 88' ( Соро Альберто ( 88') • Виктор Диаз • Дуарте Домингуш • Кини Марин • Милья Луис 70' ( Петрович Ньегош ( 70') • Гоналон Максим 78' ( Санчес Герман ( 78') • Кольядо Алекс • Пуэртас Антонио 78' ( Аресо Матиас ( 78') • Видаль Молина 78' ( Этеки Ян ( 78') • Суарес Луис III 90'
Запасные: Узуни Мюрто • Барсия Серхио • Аарон Эскандель • Miguel Angel Brau • Бакка Карлос • Руис Исма
15 мая. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
Протокол игры
|(1:0) Коклен Франсис43'
|56'Исак Александр (1:1)
|73'Субименди Мартин (1:2)
Рульи Херонимо•Фойт Хуан • 68'Альбиоль Рауль 77' 82' (Марио Гаспар ( 82') •Торрес Пау II•Эступиньян Первис 76' (Педраса Альфонсо ( 76') •Чуквезе Саму 75' (Алькасер Пако ( 75') •Капу Этьен•Парехо Даниэль•Коклен Франсис 82' (Тригерос Мануэль ( 82') •Ло Чельсо Джовани•Диа Булайе 66' (Джексон Николас ( 66')
Ремиро Алехандро•Сальдуа Хосеба 2' 46' (Горосабел Андони ( 46') •Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Рико Диего•Ильяраменди Асьер 65' (Рафинья Алькантара ( 65') •Сильва Давид•Субименди Мартин•Мерино Микель•Сорлот Александр 83' (Янузай Аднан ( 83') •Исак Александр 82' 88' (Порту Кристиан ( 88')
15 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".