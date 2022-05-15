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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» взяла серебро, «Вильярреал» проиграл борьбу за шестое место

15 Мая 2022 • 22:33 Комментировать (1)
Вильярреал
1:2
Реал Сосьедад
окончен

В чемпионате Испании завершились все матчи 37-го тура. «Барселона» гостила у «Хетафе» и сделала всё для того, чтобы нули на табло продержались до финального свистка. Каталонцы нанесли всего четыре удара по воротам и добились своего - 0:0. Этот результат  гарантирует им серебро.

«Бетис» борется за Лигу чемпионов после победы над «Гранадой» (2:0). А вот «Вильярреал» не смог навязать борьбу за шестое место «Реал Сосьедаду», проиграв этому сопернику - 1:2.

Протокол игры 
Хетафе 0:0Барселона
Сория Давид  Дамиан Суарес  Дьене Даконам  Йокушлу Окай  Куэнка Хорхе  Оливера Матиас   86'  Аленья Карлес   67' (Рамирес Сандро (   67' Арамбарри Мауро  Максимович Неманья   81' (Оскар Родригес (   81' Унал Энес   81' (Флорентину (   81' Майораль Борха   67' (Вильяр Гонсало (   67')
Запасные: Альварес Гастон  Иглесиас Хуан  Яньес Рубен  Янкто Якуб  Конде Диего  Витоло Виктор
Тер Штеген Марк-Андре  Алвес Даниэл  Мингеса Оскар  Ленгле Клеман   35'  Бальде Алехандро   90' (Мармол Мика (   90' Гави  Бускетс Серхио   57'  Пуч Рикард  Торрес Ферран  Обамеянг Пьер-Эмерик   62' (Фати Ансу (   62' Депай Мемфис   71' (Де Йонг Люк (   71')
Запасные: Дембеле Усман  Брайтвайт Мартин  Юмтити Самуэль  Нето Мурара  Орельяна Алехандро  Траоре Адама  Каревич Лазар  Санс Альваро
 15 мая. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
Протокол игры 
Бетис 2:0Гранада
(1:0) Хуанми Мигель 14'   
(2:0) Хуанми Мигель 89'   
Силва Руи  Бельерин Эктор  Песселья Херман  Гонсалес Эдгар  Морено Алекс  Гидо Родригес  Карвалью Вилльям   84' (Гуардадо Андрес (   84' Каналес Серхио   84' (Родри Родриго (   84' Фекир Набиль   73' (Хоакин Санчес (   73' Хуанми Мигель   90' (Миранда Хуан (   90' Иглесиас Борха   90' (Виллиан Жозе (   90')
Запасные: Лаинес Диего  Роблес Жоэль  Тельо Кристиан  Сабали Юссуф  Акуоку Поль  Руибаль Айтор  Эрмосо Кике
Машимиану Луиш  Ариас Сантьяго   88' (Соро Альберто (   88' Виктор Диаз  Дуарте Домингуш  Кини Марин  Милья Луис   70' (Петрович Ньегош (   70' Гоналон Максим   78' (Санчес Герман (   78' Кольядо Алекс  Пуэртас Антонио   78' (Аресо Матиас (   78' Видаль Молина   78' (Этеки Ян (   78' Суарес Луис III   90'
Запасные: Узуни Мюрто  Барсия Серхио  Аарон Эскандель  Miguel Angel Brau  Бакка Карлос  Руис Исма
 15 мая. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

Протокол игры  
Вильярреал 1:2Реал Сосьедад
(1:0) Коклен Франсис43'   
  56'Исак Александр (1:1)
  73'Субименди Мартин (1:2)
Рульи ХеронимоФойт Хуан   68'Альбиоль Рауль   77'  82' (Марио Гаспар (  82') Торрес Пау IIЭступиньян Первис  76' (Педраса Альфонсо (  76') Чуквезе Саму  75' (Алькасер Пако (  75') Капу ЭтьенПарехо ДаниэльКоклен Франсис  82' (Тригерос Мануэль (  82') Ло Чельсо ДжованиДиа Булайе  66' (Джексон Николас (  66')
Запасные: Манди АиссаГомес МойсесПенья РубенАльварес ИкерИборра ВисентеАсенхо Серхио
Ремиро АлехандроСальдуа Хосеба   2'  46' (Горосабел Андони (  46') Субельдия ИгорЛе Норман РобенРико ДиегоИльяраменди Асьер  65' (Рафинья Алькантара (  65') Сильва ДавидСубименди МартинМерино МикельСорлот Александр  83' (Янузай Аднан (  83') Исак Александр   82'  88' (Порту Кристиан (  88')
Запасные: Гевара АндерРайан МэттГуриди ХонАриц ЭлустондоМуньос АйхенДжуара НаисПачеко Хон
15 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Барселона Вильярреал Реал Сосьедад
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окончен Атлетико М 1:1 Севилья 2.20 3.00 3.80
окончен Мальорка 2:1 Райо Вальекано 1.70 3.60 5.60
окончен Атлетик Б 2:0 Осасуна 1.55 4.10 6.20
окончен Сельта 1:0 Эльче 1.55 4.05 6.40
окончен Кадис 1:1 Реал Мадрид 2.90 3.45 2.40
окончен Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад 2.08 3.55 3.50
окончен Бетис 2:0 Гранада 1.55 4.30 6.00
окончен Хетафе 0:0 Барселона 3.60 3.30 2.15
окончен Леванте 3:1 Алавес 3.10 3.70 2.20
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