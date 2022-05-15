«Барселона» взяла серебро, «Вильярреал» проиграл борьбу за шестое место

В чемпионате Испании завершились все матчи 37-го тура. «Барселона» гостила у «Хетафе» и сделала всё для того, чтобы нули на табло продержались до финального свистка. Каталонцы нанесли всего четыре удара по воротам и добились своего - 0:0. Этот результат гарантирует им серебро.

«Бетис» борется за Лигу чемпионов после победы над «Гранадой» (2:0). А вот «Вильярреал» не смог навязать борьбу за шестое место «Реал Сосьедаду», проиграв этому сопернику - 1:2.