«Барселона» гарантировала себе участие в Суперкубке Испании

В матче 37-го тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе», обеспечив себе второе место по итогам сезона. Растеряв шансы на титул после нескольких неудачных матчей в апреле, каталонцы сконцентрировались на втором месте в чемпионате, которое дало им возможность сыграть в Суперкубке Испании. Это достижение означает дополнительные финансовые выплаты - примерно 8 миллионов евро. Это важно в нынешней, далеко не самой радужной финансовой ситуации «Барселоны».

Сезон 2021/2022 в итоге завершается для каталонцев без трофеев - вылеты из Лиги чемпионов и Кубка Испании на ранних стадиях, вылет из четвертьфинала Лиги Европы, а также второе место в чемпионате.