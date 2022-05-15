«Барселона» впервые в этом году сыграла 0:0

В матче 37-го тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе», обеспечив себе второе место по итогам сезона. Любопытно, но это первый случай в 2022 году, когда «Барселона» сыграла в нулевую ничью, причем во всех турнирах.

В первой половине сезона такое случалось и в матчах Лиги чемпионов, где «Барселона» дважды сыграла по нулям в групповом раунде, и в чемпионате - в матче пятого тура против «Кадиса».

Но после прихода Хави такое случилось только в матче Лиги чемпионов против «Бенфики», а в текущем, 2022 году, не случалось ни разу до сегодняшнего вечера и до поединка с «Хетафе».