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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» впервые в этом году сыграла 0:0

15 Мая 2022 • 23:31 Комментировать
Хетафе
0:0
Барселона
окончен

В матче 37-го тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе», обеспечив себе второе место по итогам сезона. Любопытно, но это первый случай в 2022 году, когда «Барселона» сыграла в нулевую ничью, причем во всех турнирах.

В первой половине сезона такое случалось и в матчах Лиги чемпионов, где «Барселона» дважды сыграла по нулям в групповом раунде, и в чемпионате - в матче пятого тура против «Кадиса».

Но после прихода Хави такое случилось только в матче Лиги чемпионов против «Бенфики», а в текущем, 2022 году, не случалось ни разу до сегодняшнего вечера и до поединка с «Хетафе».

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Барселона
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окончен Атлетик Б 2:0 Осасуна 1.55 4.10 6.20
окончен Сельта 1:0 Эльче 1.55 4.05 6.40
окончен Кадис 1:1 Реал Мадрид 2.90 3.45 2.40
окончен Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад 2.08 3.55 3.50
окончен Бетис 2:0 Гранада 1.55 4.30 6.00
окончен Хетафе 0:0 Барселона 3.60 3.30 2.15
окончен Леванте 3:1 Алавес 3.10 3.70 2.20
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