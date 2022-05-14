Усман Дембеле стал трансферной целью «Баварии»

«Барселона» продолжает попытки убедить Усмана Дембеле подписать новый контракт, однако вместо этого вингер может оказаться в «Баварии».

Мюнхенцы намереваются усилить атаку звёздным игроком, и руководство клуба, по данным Sky Sports, уже вступило в диалог с представителями 24-летнего француза, который может перейти на правах свободного агента в связи с истекающим в следующем месяце контрактом.

По данным источника, «Баварии» также интересен Жоау Фелиш из мадридского «Атлетико». Ранее, напомним, сообщалось о заинтересованности чемпионов Германии в подписании звезды «Ливерпуля» Садио Мане.

Усман Дембеле провёл 30 матчей за «Барселону» в текущем сезоне, отметившись 2 голами и 11 результативными передачами.