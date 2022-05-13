Последний тур Бундеслиги: что будет решаться

Среди ведущих европейских чемпионатов первыми финишную черту пересекут команды немецкой Бундеслиги. В преддверии заключительного тура в Германии сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к турнирной ситуации и выделяет главные интриги.

Равенство очков

Прежде чем смотреть на турнирную таблицу и говорить об интригах предметно, важно заглянуть в регламент. Как же происходит распределение мест в Бундеслиге при равенстве очков? Регламент говорит о том, что на первое место выходит общая разность мячей. Далее – общее количество забитых голов, а уже потом – личные встречи (очки, разница мячей, гостевые голы).

Последний билет в Лигу чемпионов

Первые три позиции в турнирной таблице Бундеслиги уже определены. Чемпионом стала «Бавария», второе место заняла дортмундская «Боруссия», а тройку замыкает «Ба йер». А вот за четвёртое место, которое тоже даёт билет в Лигу чемпионов, в последнем туре заочно будут бороться «РБ Лейпциг» и «Фрайбург». В теории финишировать четвёртым может и «Унион Берлин», но на практике это нереально – посмотрите на разницу мячей.

М Куда попадает Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 ЛЧ Бавария 33 24 4 5 95 35 +60 76 2 ЛЧ Боруссия Д 33 21 3 9 83 51 +32 66 3 ЛЧ Байер 33 18 7 8 78 46 +32 61 4 ЛЧ РБ Лейпциг 33 17 6 10 71 36 +35 57 5 Фрайбург 33 15 10 8 57 44 +13 55

«Арминия» - «РБ Лейпциг»

«Байер» - «Фрайбург»

Опираясь на ту же разницу мячей, становится понятно, что «РБ Лейпцигу» для удержания четвёртой позиции достаточно не проиграть в гостях у «Арминии». «Фрайбургу» же нужно обыграть на выезде «Байер» и надеяться на поражение «РБ Лейпцига».

Билеты в Лигу Европы и Лигу конференций

По умолчанию в Лигу Европы из Германии отправляются обладатель национального кубка и команда, занявшая пятое место в Бундеслиге. Кубок Германии будет разыгрываться 22 мая – в финале встретятся «РБ Лейпциг» и «Фрайбург». Судя по турнирной таблице, в том числе по разности мячей, с вероятностью в 99% ни одна из этих команд не опустится ниже шестого места. По сути всё просто: «РБ Лейпциг» и «Фрайбург» будут бороться за билет в Лигу чемпионов, а неудачник отправится в Лигу Европы (либо как обладатель Кубка, либо через позицию в Бундеслиге). На ещё одну путёвку в Лигу Европы от Германии претендуют «Унион Берлин» и «Кёльн».

М Куда попадает Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 5 ЛЕ Фрайбург 33 15 10 8 57 44 +13 55 6 ЛЕ Унион Берлин 33 15 9 9 47 42 +5 54 7 ЛК Кёльн 33 14 10 9 51 47 +4 52

«Унион Берлин» - «Бохум»

«Штуттгарт» - «Кёльн»

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«Унион Берлин» для попадания в Лигу Европы должен обыграть «Бохум». Ничьей столичной команде хватит лишь в том случае, если «Кёльн» потеряет очки. Неудачник этой заочной борьбы вместо Лиги Европы отправится в Лигу конференций – в турнир уровнем ниже.

Борьба за выживание

А теперь о борьбе за выживание. «Гройтер Фюрт» уже никуда не денется с последнего места. Ещё один прямой билет во вторую Бундеслигу получит команда, которая финиширует предпоследней. Учитывая разность мячей, этой командой наверняка станет «Арминия».

М Куда попадает Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 15 Герта 33 9 6 18 36 69 -33 33 16 стыки Штуттгарт 33 6 12 15 39 58 -19 30 17 вылет Арминия 33 5 12 16 26 52 -26 27 18 вылет Гройтер Фюрт 33 3 9 21 27 80 -53 18

«Арминия» - «РБ Лейпциг»

«Штуттгарт» - «Кёльн»

«Боруссия» Дортмунд – «Герта»

«Штуттгарт» пока что располагается в зоне стыковых игр. Чтобы избежать борьбы за выживание в плей-офф, команде нужно обыграть «Кёльн» и надеяться на поражение «Герты» в гостях у дортмундской «Боруссии».

Подготовил Александр Тихий.