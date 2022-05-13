Последний тур Бундеслиги: что будет решаться

Среди ведущих европейских чемпионатов первыми финишную черту пересекут команды немецкой Бундеслиги. В преддверии заключительного тура в Германии сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к турнирной ситуации и выделяет главные интриги.
Равенство очков
Прежде чем смотреть на турнирную таблицу и говорить об интригах предметно, важно заглянуть в регламент. Как же происходит распределение мест в Бундеслиге при равенстве очков? Регламент говорит о том, что на первое место выходит общая разность мячей. Далее – общее количество забитых голов, а уже потом – личные встречи (очки, разница мячей, гостевые голы).
Последний билет в Лигу чемпионов
Первые три позиции в турнирной таблице Бундеслиги уже определены. Чемпионом стала «Бавария», второе место заняла дортмундская «Боруссия», а тройку замыкает «Ба йер». А вот за четвёртое место, которое тоже даёт билет в Лигу чемпионов, в последнем туре заочно будут бороться «РБ Лейпциг» и «Фрайбург». В теории финишировать четвёртым может и «Унион Берлин», но на практике это нереально – посмотрите на разницу мячей.
|1
|ЛЧ
|Бавария
|33
|24
|4
|5
|95
|35
|+60
|76
|2
|ЛЧ
|Боруссия Д
|33
|21
|3
|9
|83
|51
|+32
|66
|3
|ЛЧ
|Байер
|33
|18
|7
|8
|78
|46
|+32
|61
|4
|ЛЧ
|РБ Лейпциг
|33
|17
|6
|10
|71
|36
|+35
|57
|5
|Фрайбург
|33
|15
|10
|8
|57
|44
|+13
|55
«Арминия» - «РБ Лейпциг»
«Байер» - «Фрайбург»
Опираясь на ту же разницу мячей, становится понятно, что «РБ Лейпцигу» для удержания четвёртой позиции достаточно не проиграть в гостях у «Арминии». «Фрайбургу» же нужно обыграть на выезде «Байер» и надеяться на поражение «РБ Лейпцига».
Билеты в Лигу Европы и Лигу конференций
По умолчанию в Лигу Европы из Германии отправляются обладатель национального кубка и команда, занявшая пятое место в Бундеслиге. Кубок Германии будет разыгрываться 22 мая – в финале встретятся «РБ Лейпциг» и «Фрайбург». Судя по турнирной таблице, в том числе по разности мячей, с вероятностью в 99% ни одна из этих команд не опустится ниже шестого места. По сути всё просто: «РБ Лейпциг» и «Фрайбург» будут бороться за билет в Лигу чемпионов, а неудачник отправится в Лигу Европы (либо как обладатель Кубка, либо через позицию в Бундеслиге). На ещё одну путёвку в Лигу Европы от Германии претендуют «Унион Берлин» и «Кёльн».
|5
|ЛЕ
|Фрайбург
|33
|15
|10
|8
|57
|44
|+13
|55
|6
|ЛЕ
|Унион Берлин
|33
|15
|9
|9
|47
|42
|+5
|54
|7
|ЛК
|Кёльн
|33
|14
|10
|9
|51
|47
|+4
|52
«Унион Берлин» - «Бохум»
«Штуттгарт» - «Кёльн»
«Унион Берлин» для попадания в Лигу Европы должен обыграть «Бохум». Ничьей столичной команде хватит лишь в том случае, если «Кёльн» потеряет очки. Неудачник этой заочной борьбы вместо Лиги Европы отправится в Лигу конференций – в турнир уровнем ниже.
Борьба за выживание
А теперь о борьбе за выживание. «Гройтер Фюрт» уже никуда не денется с последнего места. Ещё один прямой билет во вторую Бундеслигу получит команда, которая финиширует предпоследней. Учитывая разность мячей, этой командой наверняка станет «Арминия».
|15
|Герта
|33
|9
|6
|18
|36
|69
|-33
|33
|16
|стыки
|Штуттгарт
|33
|6
|12
|15
|39
|58
|-19
|30
|17
|вылет
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26
|52
|-26
|27
|18
|вылет
|Гройтер Фюрт
|33
|3
|9
|21
|27
|80
|-53
|18
«Арминия» - «РБ Лейпциг»
«Штуттгарт» - «Кёльн»
«Боруссия» Дортмунд – «Герта»
«Штуттгарт» пока что располагается в зоне стыковых игр. Чтобы избежать борьбы за выживание в плей-офф, команде нужно обыграть «Кёльн» и надеяться на поражение «Герты» в гостях у дортмундской «Боруссии».
Подготовил Александр Тихий.