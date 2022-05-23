«Бавария» предложила новый контракт Гнабри

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри всё ещё не продлил контракт с клубом.

По информации Bild, Гнабри получил предложение нового договора от «Баварии» с зарплатой от 17 до 19 миллионов евро в год.

Источник сообщает, что немецкий футболист недоволен тем, что клуб так долго раздумывал над соглашением, а с другими игроками уже были переподписаны контракты.

26-летний нападающий в прошедшем розыгрыше Бундеслиги принял участие в 34 матчах, забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.

Действующее соглашение Гнабри с «Баварией» рассчитано до конца июня 2023 года. Стоимость игрока по данным transfermarkt составляет 70 миллионов евро.