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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» предложила новый контракт Гнабри

23 Мая 2022 • 20:17 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Бавария
окончен
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри всё ещё не продлил контракт с клубом.

По информации Bild, Гнабри получил предложение нового договора от «Баварии» с зарплатой от 17 до 19 миллионов евро в год.

Источник сообщает, что немецкий футболист недоволен тем, что клуб так долго раздумывал над соглашением, а с другими игроками уже были переподписаны контракты.

26-летний нападающий в прошедшем розыгрыше Бундеслиги принял участие в 34 матчах, забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.

Действующее соглашение Гнабри с «Баварией» рассчитано до конца июня 2023 года. Стоимость игрока по данным transfermarkt составляет 70 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Серж Гнабри
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