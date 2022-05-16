Нагельсманн хочет заполучить Калайджича

«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Саше Калайджичу, сообщает Sport1.de.

По информации источника, футболист очень нравится главному тренеру мюнхенцев Юлиану Нагельсманну. Стоимость трансфера 24-летнего австрийца оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Калайджич провёл в составе «Штутгарта» 15 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Контракт игрока с его нынешним клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Австрии в 22 миллиона евро.