Нагельсманн о будущем Левандовски: «Лучше спросите клуб или самого Роберта»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в очередной раз ответил на вопрос журналистов относительно будущего нападающего Роберта Левандовски. Наставник напомнил, что по прежнему хочет, чтобы клуб продлил контракт с поляком.

«Моё мнение остаётся прежним, оно не изменилось. Все знают о ситуации с его контрактом. Дела ведёт клуб. Лучше спросите клуб или самого Роберта. Я в этой ситуации ничего не решаю», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что в слугах Левандовски, у которого в 2023 году истекает контракт с «Баварией» активно заинтересована каталонская «Барселона». Команда Хави Эрнандеса предпримет попытки выкупить поляка летнее межсезонье.