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Нагельсманн о будущем Левандовски: «Лучше спросите клуб или самого Роберта»

13 Мая 2022 • 14:36 Комментировать
Вольфсбург
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Бавария
5.00 5.00 1.53
14.05 16:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в очередной раз ответил на вопрос журналистов относительно будущего нападающего Роберта Левандовски. Наставник напомнил, что по прежнему хочет, чтобы клуб продлил контракт с поляком.

«Моё мнение остаётся прежним, оно не изменилось. Все знают о ситуации с его контрактом. Дела ведёт клуб. Лучше спросите клуб или самого Роберта. Я в этой ситуации ничего не решаю», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что в слугах Левандовски, у которого в 2023 году истекает контракт с «Баварией» активно заинтересована каталонская «Барселона». Команда Хави Эрнандеса предпримет попытки выкупить поляка летнее межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
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