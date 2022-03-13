Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Дэвис приступил к тренировкам после обнаружения у него признаков миокардита

13 Марта 2022 • 16:55 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
14.05 16:30
Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис приступил к тренировкам.

Сегодня, 13 марта 21-летний Дэвис провел первую за два месяца тренировку на базе команды в Зебенерштрассе. Сообщается, что первое время футболист будет получать умеренные нагрузку, а полное восстановление займет около трех-четырех недель.

Напомним, Дэвис перенес коронавирус после чего у него появились признаки миокардита.

В чемпионате Германии «Бавария» идет лидером в турнирной таблице. Команда Юлиана Нагельсманна сыграла 26 матчей в Бундеслиге и набрала 60 очков. Ближайший преследователь дортмундская «Боруссия» имеет в своем активе 50 очков.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Альфонсо Дэвис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 6 минута Байер Л 0:0 Кёльн 1.65 4.40 4.90
13.03  19:30 Айнтрахт Фр ... Бохум 1.79 3.95 4.40
13.03  19:30 Боруссия Д ... Арминия 1.34 6.00 8.20
13.03  21:30 Гройтер Фюрт ... РБ Лейпциг 8.20 5.40 1.37
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Марта
16:55 · Германия. Бундеслига
Дэвис приступил к тренировкам после обнаружения у него признаков миокардита
16:07 · Германия. Бундеслига
Лунёв заявил, что больше не будет вести свой аккаунт в инстаграме
15:02 · Германия. Бундеслига
Руководство «Герты» отправило главного тренера в отставку
00:18 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн доволен игрой «Баварии»
12 Марта
22:36 · Германия. Бундеслига
«Герта» проиграла пятый матч подряд в Бундеслиге
20:56 · Германия. Бундеслига
Скончался единственный футболист, ставший чемпионом мира в свой день рождения
20:47 · Германия. Бундеслига
Левандовски повторил рекорд Хайнкесса и Вернера
19:41 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» победил «Вольфсбург», «Унион» и «Штуттгарт» сыграли вничью
19:29 · Германия. Бундеслига
Левандовски спас «Баварию» от поражения 1
19:14 · Англия. Премьер-лига
Агент: Нубель останется в «Монако»
19:00 · Германия. Бундеслига
Коман: готов бороться с травмами и двигаться дальше
18:41 · Германия. Бундеслига
19-летний Мусиала установил исторический рекорд «Баварии»
17:00 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» – «Бавария»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
07:02 · Германия. Бундеслига
Бывший футболист «Баварии»: «Левандовски раздражается от постоянных разговоров про Холанна»
11 Марта
11:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» интересуется защитником «Шахтёра»
Все новости
Рекомендуем