Дэвис приступил к тренировкам после обнаружения у него признаков миокардита

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис приступил к тренировкам.

Сегодня, 13 марта 21-летний Дэвис провел первую за два месяца тренировку на базе команды в Зебенерштрассе. Сообщается, что первое время футболист будет получать умеренные нагрузку, а полное восстановление займет около трех-четырех недель.

Напомним, Дэвис перенес коронавирус после чего у него появились признаки миокардита.

В чемпионате Германии «Бавария» идет лидером в турнирной таблице. Команда Юлиана Нагельсманна сыграла 26 матчей в Бундеслиге и набрала 60 очков. Ближайший преследователь дортмундская «Боруссия» имеет в своем активе 50 очков.