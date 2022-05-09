Нойер дал согласие продлить контракт с «Баварией»

Голкипер Мануэль Нойер согласие продлить контракт с нынешним клубом «Баварией», об этом сообщил инсайдер Экрем Конур в социальных сетях.

По информации журналиста, немецкий вратарь дал согласие продлить контракт до 2025 года. Нынешний контакт 36-летнего Нойера истекает летом 2023 года. Стоит отметить, что голкипер защищает цвета «Баварии» с 2011 года.

В текущем сезоне вратарь принял участие в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах, пропустил 36 мячей и в 14 матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.

В составе «Баварии» Мануэль Нойер стал 10-кратным чемпионом Германии. Ранее форвард Томас Мюллер продлил контракт с клубом.