Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Мазрауи решил перейти к нам»

Спортивный директор и бывший игрок мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что летом ряды немецкой команды на правах свободного агента пополнит защитник амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи.

«Мазрауи решил перейти к нам. Сделка находится на финальной стадии, скоро всё будет готово. Всех всё устраивает, он присоединится к европейскому топ-клубу», – цитирует Салихамиджича журналист Фабрицио Романо.

Источник также добавляет, что игрок уже прошёл медобследование, после чего подписал контракт с «Баварие». Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшие дни.