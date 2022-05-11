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Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Мазрауи решил перейти к нам»

11 Мая 2022 • 18:51 Комментировать
Аякс
...
Херенвен
1.17 7.80 14.00
Через 1 ч. 18 мин.

Спортивный директор и бывший игрок мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что летом ряды немецкой команды на правах свободного агента пополнит защитник амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи.

«Мазрауи решил перейти к нам. Сделка находится на финальной стадии, скоро всё будет готово. Всех всё устраивает, он присоединится к европейскому топ-клубу», – цитирует Салихамиджича журналист Фабрицио Романо.

Источник также добавляет, что игрок уже прошёл медобследование, после чего подписал контракт с «Баварие». Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшие дни.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Хасан Салихамиджич Нуссер Мазрауи
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