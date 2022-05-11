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Левандовски не чувствует себя ценным игроком для «Баварии» и хочет покинуть клуб

11 Мая 2022 • 14:34 Комментировать
Вольфсбург
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Бавария
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14.05 16:30

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски обеспокоен нерешительностью руководства мюнхенского клуба, которое затягивает с продлением контракта польского форварда, сообщает Bild.

По информации источника, Левандовски больше не ощущает себя ценным игроком для команды и хочет покинуть клуб. Действующее соглашение футболиста с «Баварией» рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Польши в 50 миллионов евро.  

В текущем сезоне 33-летний нападающий провёл в составе «Баварии» 45 матчей, в которых забил 49 голов и отдал семь результативных передач. Цвета мюнхенского клуба Левандовски защищает с лета 2014 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
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