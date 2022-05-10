Коман пропустит старт следующего сезона

Вингер «Баварии» Кингсли Коман дисквалифицирован на три матча Бундеслиги, сообщает Sport1.

В игре 33-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта» (2:2) француз ударил по лицу защитника команды соперника Константиноса Мавропаноса, за что был удалён с поля.

Таким образом, футболист пропустит последний тур нынешнего розыгрыша Бундеслиги, а также две стартовых игры следующего сезона.

В текущем сезоне 25-летний Коман провёл в составе мюнхенцев 32 матча, в которых забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.