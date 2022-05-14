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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски установил рекорд по количеству голов на выезде за один сезон в Бундеслиге

14 Мая 2022 • 18:34 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Бавария
окончен

Удвоив счёт в выездном матче против «Вольфсбурга», нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги. В этом сезоне на его счету 19 голов в гостях – в чемпионате Германии никто за один сезон не забивал больше.

Матч между «Вольфсбургом» и мюнхенской «Баварией» завершился вничью 2:2. Отставая в счёте в два мяча, «волки» смогли отыграться и сравняли счёт. В этом поединке дебютный мяч за «Баварию» забил хорватский полузащитник Йосип Станишич.

Напомним, что «Бавария» в этом сезоне выиграла свой десятый подряд чемпионский титул Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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окончен Арминия 1:1 РБ Лейпциг
окончен Штуттгарт 2:1 Кёльн 2.20 4.10 2.85
окончен Байер Л 2:1 Фрайбург 2.35 4.00 2.65
окончен Майнц 2:2 Айнтрахт Фр
окончен Унион Берлин 3:2 Бохум
окончен Боруссия Д 2:1 Герта 1.50 5.00 5.40
окончен Вольфсбург 2:2 Бавария 5.00 5.10 1.55
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