Левандовски установил рекорд по количеству голов на выезде за один сезон в Бундеслиге

Удвоив счёт в выездном матче против «Вольфсбурга», нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги. В этом сезоне на его счету 19 голов в гостях – в чемпионате Германии никто за один сезон не забивал больше.

Матч между «Вольфсбургом» и мюнхенской «Баварией» завершился вничью 2:2. Отставая в счёте в два мяча, «волки» смогли отыграться и сравняли счёт. В этом поединке дебютный мяч за «Баварию» забил хорватский полузащитник Йосип Станишич.

Напомним, что «Бавария» в этом сезоне выиграла свой десятый подряд чемпионский титул Бундеслиги.