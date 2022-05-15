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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер: «Баварии» нужно меньше пропускать

15 Мая 2022 • 09:14 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Бавария
окончен

Немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался по поводу не самой удачной игры мюнхенской команды в обороне.

Опытный вратарь заявил, что в последнем матче с «Вольфсбургом» мюнхенский клуб явно доминировал, но плохо реализовывал свои моменты и не лучшим образом действовал в обороне. Нойер отметил, что игрокам «Баварии» нужно работать над тем, чтобы пропускать меньше голов.

Напомним, что «Бавария» по итогам этого сезона уверенно выиграла свой очередной чемпионский титул. Мануэль Нойер провёл в немецкой лиге 28 поединков, в десяти из которых отыграл на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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