Нойер: «Баварии» нужно меньше пропускать

Немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался по поводу не самой удачной игры мюнхенской команды в обороне.

Опытный вратарь заявил, что в последнем матче с «Вольфсбургом» мюнхенский клуб явно доминировал, но плохо реализовывал свои моменты и не лучшим образом действовал в обороне. Нойер отметил, что игрокам «Баварии» нужно работать над тем, чтобы пропускать меньше голов.

Напомним, что «Бавария» по итогам этого сезона уверенно выиграла свой очередной чемпионский титул. Мануэль Нойер провёл в немецкой лиге 28 поединков, в десяти из которых отыграл на ноль.