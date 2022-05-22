Салихамиджич: «Агент промыл мозги Левандовски»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением о ситуации вокруг нападающего мюнхенского клуба Роберта Левандовски.

Напомним, ранее польский форвард заявил о желании покинуть немецкий гранд. Главным претендентом на Левандовски называется «Барселона».

По мнению Салихамиджича, на решение футболиста сильно повлиял его агент.

«Агент Левандовски промыл ему мозги — он весь год это делал. Это неуместно», — приводи слова Салихамиджича Sport1.

Также спортивный директор заверил, что немецкий клуб предложил новый контракт Левандовски. Поэтому заявления агента игрока о том, что этого не было, выглядят для Салихамиджича странно.

Левандовски защищает цвета «Баварии» с 2014 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провёл в составе мюнхенского клуба 46 матчей, в которых забил 50 мячей и ещё семь раз ассистировал партнёрам. Контракт польского нападающего с немецким грандом действует до лета 2024 года.