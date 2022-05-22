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Салихамиджич: «Агент промыл мозги Левандовски»

22 Мая 2022 • 14:42 Комментировать (1)
Вольфсбург
2:2
Бавария
окончен

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением о ситуации вокруг нападающего мюнхенского клуба Роберта Левандовски.

Напомним, ранее польский форвард заявил о желании покинуть немецкий гранд. Главным претендентом на Левандовски называется «Барселона».

По мнению Салихамиджича, на решение футболиста сильно повлиял его агент.

«Агент Левандовски промыл ему мозги — он весь год это делал. Это неуместно», — приводи слова Салихамиджича Sport1.

Также спортивный директор заверил, что немецкий клуб предложил новый контракт Левандовски. Поэтому заявления агента игрока о том, что этого не было, выглядят для Салихамиджича странно.

Левандовски защищает цвета «Баварии» с 2014 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провёл в составе мюнхенского клуба 46 матчей, в которых забил 50 мячей и ещё семь раз ассистировал партнёрам. Контракт польского нападающего с немецким грандом действует до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски
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