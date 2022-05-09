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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» хочет подписать Мане

09 Мая 2022 • 19:42 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Ливерпуль
7.00 4.60 1.45
10.05 22:00

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на трансфер нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, чей контракт с мерсисайдским клубом рассчитан до конца следующего сезона. Согласно Sky Germany, спортивный директор немецкого клуба на днях контактировал с агентами Мане для того, чтобы склонить сенегальца к переезду в Мюнхен.

При этом сообщается, что «Бавария» пока не делала «Ливерпулю» никаких официальных предложений по трансферу. Ранее отмечалось, что мерсисайдский клуб скорее предпочитает бесплатно лишиться сенегальца в 2023 году, нежели отпустить его за деньги ближайшим летом.

В этом сезоне Мане забил 14 голов и отдал две результативные передачи в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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