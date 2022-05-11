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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мазрауи подтвердил свой переход в «Баварию»: «Можете меня поздравить»

11 Мая 2022 • 23:27 Комментировать
Аякс
5:0
Херенвен
окончен

Правый защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи открыто высказался о своём переходе в «Баварию» как о свершившемся факте.

На вопрос о сделке с мюнхенцами 24-летний футболист ответил: «Да, наконец-то меня можно с этим поздравить», – цитирует марокканца журналист Фабрицио Романо.

Сегодня Мазрауи стал победителем чемпионата Нидерландов в составе «Аякса». Амстердамцы обыграли «Херенвен» (5:0), за тур до финиша обеспечив себе первое место.

Нуссер Мазрауи перейдёт в «Баварию» по окончании сезона на правах свободного агента. В текущей кампании фулбек провёл 34 матча за «Аякс» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Нуссер Мазрауи
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