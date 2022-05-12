«Аякс» в ближайшее время представит преемника тен Хага

В ближайшее время будет объявлено о назначении Альфреда Шрёдера на пост главного тренера «Аякса».

По окончании сезона должность наставника амстердамцев покинет Эрик тен Хаг, подписавший контракт с «Манчестер Юнайтед». Его место займёт 49-летний Альфред Шрёдер. По данным Фабрицио Романо, сторонам осталось урегулировать последние формальности. Официально о назначении Шрёдера будет объявлено в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Альфред Шрёдер работает в бельгийском «Брюгге». С лета 2020 по осень 2021 он ассистировал Рональду Куману в «Барселоне», а с января 2018 по июнь 2019 был помощником Эрика тен Хага в «Аяксе». Также специалист известен по работе главным тренером в «Твенте» и немецком «Хоффенхайме».