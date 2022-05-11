«Аякс» установил рекорд Эредивизие по количеству разгромных побед

Амстердамский «Аякс» за тур до конца сезона стал чемпионом Нидерландов, и сделал это в приличествующей чемпиону манере, забив пять безответных мячей в ворота «Херенвена». Эта победа стала уже десятой в текущем сезоне чемпионата Нидерландов, которую «Аякс» одержал с преимуществом в пять или более мячей.

Семь из этих побед были одержаны в первом круге, в том числе и победа над ПСВ со счетом 5:0. Остальные три победы с разницей в пять мячей (впрочем, тут особого разнообразия нет - 9 раз счет был 5:0, и один раз - 9:0) были одержаны во втором круге. Самой крупной победой стал разгром «Камбюра» с упомянутым чуть выше счетом 9:0.