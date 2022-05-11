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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» выиграл чемпионат Голландии, ПСВ - второй

11 Мая 2022 • 22:55 Комментировать
Аякс
5:0
Херенвен
окончен

В предпоследнем туре чемпионата Голландии все фавориты победили, и таким образом были распределены все ключевые места. «Аякс» разгромил «Херенвен» со счетом 5:0 и завоевал чемпионский титул. ПСВ бросил играть, зная о ситуации в параллельном поединке, пропустил дважды после перерыва, но все равно победил (3:2) и взял серебряные медали. Третье место гарантировал «Фейеноорд».

Протокол игры  
Аякс 5:0Херенвен
(1:0) Тальяфико Николас19'   
(2:0) Бергёйс Стивен33'   
(3:0) Алле Себастьян38'   
(4:0) Броббей Брайан85'   
(5:0) Альварес Эдсон90'   
Стекеленбург МартенМазрауи Нуссер  57' (Броббей Брайан (  57') Тимбер ЮррьенБлинд ДэйлиТальяфико НиколасТейлор Кеннет  82' (Дарами Мохаммед (  82') Альварес ЭдсонБергёйс СтивенКлассен Дэви  68' (Кудус Мохаммед (  68') Алле Себастьян  57' (Ренсх Девайн (  57') Тадич Душан  82' (Регер Юри (  82')
Запасные: Гортер ДжейСалах-Эддин АнассЛьянсана ЭнрикТытонь ПшемыславИхаттарен Мохаммед
Малдер ЭрвинВан Бик СвенДрешевич ИбрахимВауденберг ЛукасВан Эвейк МиланТахири Анас  81' (Хаяль Рами (  81') Халилович Тибор  74' (Ван дер Хейде Арьен (  74') Хайе Том  74' (Мадсен Николас (  74') Кайб РамиСарр Амин  74' (Де Йонг Сим (  74') Ван Хойдонк Сидней  46' (Мусаба Антони (  46')
Запасные: Зал ТимоМаус КсавьеВан Оттеле СюбБеккема ЯнСтеванович ФилипНунумете ДженароАкуджоби Хамди
11 мая. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры 
ПСВ 3:2НЕК Неймеген
(1:0) Доан Рицу 26'   
(2:0) Гутьеррес Эрик 36'   
(3:0) Захави Эран 61'   
  66' Дуэлунд Миккель (3:1)
  72' Окита Жонатан (3:2)
Мвого Ивон  Жуниор Мауро  Тезе Джордан  Гутьеррес Эрик  Макс Филипп  Доан Рицу   88' (Ледесма Ричард (   88' Гётце Марио  Сангаре Ибрахим  Мадуэке Нони   46' (Брума Арминду (   46' Захави Эран   70' (Ромеро Максимильяно (   70' Гакпо Коди   90' (Бакайоко Жоан (   90')
Запасные: Дроммел Йоэл  Вос Деннис  Деланге Максим  Селт Йенсон
Брандерхорст Маттейс  Ван Рой Барт  Маркес Иван  Гут Родриго  Эль-Каруани Суфьян  Шоне Лассе  Брюин Джорди  Пропер Дирк   55' (Дуэлунд Миккель (   55' Тавшан Элаис   69' (Бронкхорст Илиас (   69' Ali Akman   55' (Вет Хавьер (   55' Окита Жонатан
Запасные: Ван Эйден Ренс  Вукович Дэнни  Руфс Робин  Де Вольф Матиас  Одентал Кас  Ван дер Слёйс Юп  Баррето Эдгар
 11 мая. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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окончен Аякс 5:0 Херенвен 1.17 7.80 14.00
окончен Гоу Эхед Иглс 0:1 Фейеноорд
окончен Спарта Роттердам 2:0 ПЕК Зволле
окончен Фортуна Ситтард 1:2 Витесс 2.65 3.55 2.50
окончен Ваалвейк 2:0 Хераклес
окончен Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар 3.20 3.95 2.05
окончен Камбюр 1:1 Виллем II 2.80 3.65 2.40
окончен ПСВ 3:2 НЕК Неймеген 1.17 7.60 14.00
окончен Твенте 3:0 Гронинген 1.50 4.30 6.60
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