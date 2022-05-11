«Аякс» выиграл чемпионат Голландии, ПСВ - второй

В предпоследнем туре чемпионата Голландии все фавориты победили, и таким образом были распределены все ключевые места. «Аякс» разгромил «Херенвен» со счетом 5:0 и завоевал чемпионский титул. ПСВ бросил играть, зная о ситуации в параллельном поединке, пропустил дважды после перерыва, но все равно победил (3:2) и взял серебряные медали. Третье место гарантировал «Фейеноорд».