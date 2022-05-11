«Аякс» выиграл чемпионат Голландии, ПСВ - второй

В предпоследнем туре чемпионата Голландии все фавориты победили, и таким образом были распределены все ключевые места. «Аякс» разгромил «Херенвен» со счетом 5:0 и завоевал чемпионский титул. ПСВ бросил играть, зная о ситуации в параллельном поединке, пропустил дважды после перерыва, но все равно победил (3:2) и взял серебряные медали. Третье место гарантировал «Фейеноорд».
Протокол игры
|(1:0) Тальяфико Николас19'
|(2:0) Бергёйс Стивен33'
|(3:0) Алле Себастьян38'
|(4:0) Броббей Брайан85'
|(5:0) Альварес Эдсон90'
Стекеленбург Мартен•Мазрауи Нуссер 57' (Броббей Брайан ( 57') •Тимбер Юррьен•Блинд Дэйли•Тальяфико Николас•Тейлор Кеннет 82' (Дарами Мохаммед ( 82') •Альварес Эдсон•Бергёйс Стивен•Классен Дэви 68' (Кудус Мохаммед ( 68') •Алле Себастьян 57' (Ренсх Девайн ( 57') •Тадич Душан 82' (Регер Юри ( 82')
Малдер Эрвин•Ван Бик Свен•Дрешевич Ибрахим•Вауденберг Лукас•Ван Эвейк Милан•Тахири Анас 81' (Хаяль Рами ( 81') •Халилович Тибор 74' (Ван дер Хейде Арьен ( 74') •Хайе Том 74' (Мадсен Николас ( 74') •Кайб Рами•Сарр Амин 74' (Де Йонг Сим ( 74') •Ван Хойдонк Сидней 46' (Мусаба Антони ( 46')
11 мая. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры
|ПСВ
|3:2
|НЕК Неймеген
|(1:0) Доан Рицу 26'
|(2:0) Гутьеррес Эрик 36'
|(3:0) Захави Эран 61'
|66' Дуэлунд Миккель (3:1)
|72' Окита Жонатан (3:2)
Мвого Ивон • Жуниор Мауро • Тезе Джордан • Гутьеррес Эрик • Макс Филипп • Доан Рицу 88' ( Ледесма Ричард ( 88') • Гётце Марио • Сангаре Ибрахим • Мадуэке Нони 46' ( Брума Арминду ( 46') • Захави Эран 70' ( Ромеро Максимильяно ( 70') • Гакпо Коди 90' ( Бакайоко Жоан ( 90')
Запасные: Дроммел Йоэл • Вос Деннис • Деланге Максим • Селт Йенсон
Брандерхорст Маттейс • Ван Рой Барт • Маркес Иван • Гут Родриго • Эль-Каруани Суфьян • Шоне Лассе • Брюин Джорди • Пропер Дирк 55' ( Дуэлунд Миккель ( 55') • Тавшан Элаис 69' ( Бронкхорст Илиас ( 69') • Ali Akman 55' ( Вет Хавьер ( 55') • Окита Жонатан
Запасные: Ван Эйден Ренс • Вукович Дэнни • Руфс Робин • Де Вольф Матиас • Одентал Кас • Ван дер Слёйс Юп • Баррето Эдгар
11 мая. Стадион "Филипс" (Эйндховен).