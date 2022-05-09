Бывший тренер ПСВ и «Твенте» отказался быть помощником Эрика тен Хага в «МЮ»

Известный голландский специалист Фред Рюттен отказался от предложения стать помощником Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Рюттен заявил, что чувствовал бы себя некомфортно, работая в новом проекте, так как не хочет покидать Нидерланды.

«Эрик тен Хаг попросил меня стать его помощником в «Манчестер Юнайтед», но я отказался. У меня есть семья и внуки, которых я хочу видеть», — приводит слова Рюттена Sky Sports.

Специалист также заявил, что хочет вернуться в ПСВ, который он возглавлял ранее. Последним местом работы Рюттена был бельгийский «Андерлехт». Также в его карьере значатся такие клубы как «Твенте», «Фейеноорд», «Шальке» и «Витесс».