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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший тренер ПСВ и «Твенте» отказался быть помощником Эрика тен Хага в «МЮ»

09 Мая 2022 • 09:30 Комментировать
Аякс
...
Херенвен
1.15 8.50 16.00
11.05 21:00

Известный голландский специалист Фред Рюттен отказался от предложения стать помощником Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Рюттен заявил, что чувствовал бы себя некомфортно, работая в новом проекте, так как не хочет покидать Нидерланды.

«Эрик тен Хаг попросил меня стать его помощником в «Манчестер Юнайтед», но я отказался. У меня есть семья и внуки, которых я хочу видеть», — приводит слова Рюттена Sky Sports.

Специалист также заявил, что хочет вернуться в ПСВ, который он возглавлял ранее. Последним местом работы Рюттена был бельгийский «Андерлехт». Также в его карьере значатся такие клубы как «Твенте», «Фейеноорд», «Шальке» и «Витесс».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фред Рюттен Эрик тен Хаг
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АЯКС ХЕРЕНВЕН
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