«Бавария» хочет подписать сразу двух полузащитников – Лаймера и Гравенберха

Этим летом мюнхенская «Бавария» намерена укрепить среднюю линию приобретениями двух футболистов. Речь идёт о полузащитнике «РБ Лейпцига» Конраде Лаймере, а также о хавбеке амстердамского «Аякса» Райане Гравенберхе.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие дни «Бавария» предложит «РБ Лейпцигу» за трансфер австрийского полузащитника 20 миллионов евро. Отмечается, что главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн хотел заполучить Лаймера ещё с прошлого лета.

Что касается Гравенберха, то мюнхенский клуб уже согласовал сделку по нидерландцу с «Аяксом». Сумма трансфера оценивается в размере 40 миллионов евро.