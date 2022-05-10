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«Бавария» хочет подписать сразу двух полузащитников – Лаймера и Гравенберха

10 Мая 2022 • 18:54 Комментировать
Аякс
...
Херенвен
1.15 8.50 16.00
11.05 21:00

Этим летом мюнхенская «Бавария» намерена укрепить среднюю линию приобретениями двух футболистов. Речь идёт о полузащитнике «РБ Лейпцига» Конраде Лаймере, а также о хавбеке амстердамского «Аякса» Райане Гравенберхе.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие дни «Бавария» предложит «РБ Лейпцигу» за трансфер австрийского полузащитника 20 миллионов евро. Отмечается, что главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн хотел заполучить Лаймера ещё с прошлого лета.

Что касается Гравенберха, то мюнхенский клуб уже согласовал сделку по нидерландцу с «Аяксом». Сумма трансфера оценивается в размере 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария РБ Лейпциг Райан Гравенберх Конрад Лаймер
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АЯКС ХЕРЕНВЕН
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