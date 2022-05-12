Тен Хаг повторил достижение ван Галя по количеству титулов в Нидерландах

Амстердамский «Аякс» за тур до конца сезона стал чемпионом Нидерландов, и сделал это в приличествующей чемпиону манере, забив пять безответных мячей в ворота «Херенвена». Отрыв от ПСВ за тур до конца чемпионата составляет четыре очка, и это исключает возможность потери титула.

Для уходящего в «Манчестер Юнайтед» наставника «Аякса» Эрика тен Хага это был третий титул в Нидерландах с амстердамским клубом, и по этому показателю он нагнал Луи ван Галя, тренировавшего клуб в 90-е годы прошлого столетия.

Впереди лишь двое - еще более легендарный Ринус Михелс, выигравший четыре титула с «Аяксом», и, как ни странно, Франк де Бур - также четыре титула.