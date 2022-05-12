Ван дер Сар подвёл итоги работы тен Хага в «Аяксе»: «Иногда казался странным, но превзошёл все ожидания»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар выступил с обращением после победы амстердамцев в чемпионате Нидерландов.

«Аякс» досрочно защитил чемпионское звание, обыграв «Херенвен» (5:0).

«Эрик, иногда я считал тебя странным человеком, но ты превзошёл все ожидания, – обратился ван дер Сар к тен Хагу после чемпионского матча. – Доминирующий футбол, полуфинал Лиги чемпионов, чемпионские титулы. Теперь ты уходишь в клуб, который близок моему сердцу, и я желаю тебе добиться там всего самого лучшего. Спасибо, Эрик тен Хаг!» – заявил бывший вратарь «красных дьяволов».

Эрик тен Хаг станет главным тренером «Манчестер Юнайтед» с начала следующего сезона.