Станишич забил дебютный гол за «Баварию»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич сегодня забил свой дебютный мяч за команду. На 17-й минуте матча хорват открыл счёт в матче последнего тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга». К текущему моменту команда Юлиана Нагельсманна ведёт в счёте 2:0.

Станишич является воспитанником мюнхенской «Баварии». Свой дебютный матч хорватский полузащитник провёл в прошлом сезоне. В нынешней кампании Йосип отыграл 12 поединков в чемпионате Германии.

Месяц назад Станишичу исполнилось 22 года. В октябре прошлого года полузащитник продлил свой контракт с мюнхенской «Баварией» до окончания сезона-2024/25.