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Чемпионат Германии. Бундеслига

Станишич забил дебютный гол за «Баварию»

14 Мая 2022 • 17:18 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Бавария
5.00 5.10 1.55
2-й тайм

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич сегодня забил свой дебютный мяч за команду. На 17-й минуте матча хорват открыл счёт в матче последнего тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга». К текущему моменту команда Юлиана Нагельсманна ведёт в счёте 2:0.

Станишич является воспитанником мюнхенской «Баварии». Свой дебютный матч хорватский полузащитник провёл в прошлом сезоне. В нынешней кампании Йосип отыграл 12 поединков в чемпионате Германии.

Месяц назад Станишичу исполнилось 22 года. В октябре прошлого года полузащитник продлил свой контракт с мюнхенской «Баварией» до окончания сезона-2024/25.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йосип Станишич
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ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
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Идет 63 минута Байер Л 1:0 Фрайбург 1.78 3.85 4.60
Идет 58 минута Майнц 2:2 Айнтрахт Фр 2.32 3.75 2.95
Идет 62 минута Унион Берлин 2:1 Бохум 1.71 3.75 5.20
Идет 59 минута Боруссия Д 0:1 Герта 1.47 5.40 5.60
Идет 58 минута Вольфсбург 2:2 Бавария 4.40 5.20 1.61
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