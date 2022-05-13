Президент «Баварии»: «Левандовски отработает свой контракт до конца»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался насчёт слухов о возможном уходе из команды нападающего Роберта Левандовски, которого пресса уже несколько месяцев активно связывает с переходом в каталонскую «Барселону».

«У Левандовски есть контракт с «Баварией» до июня 2023 года. Он его отработает», – цитирует президента журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, мюнхенский клуб заверяет агента Левандовски Пини Захави, что футболист будет вынужден отработать свой контракт с клубом до конца. Подобную мысль «Бавария» пытается донести до «Барселоны» во время переговоров о возможном трансфере.