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Президент «Баварии»: «Левандовски отработает свой контракт до конца»

13 Мая 2022 • 17:49 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
5.00 5.00 1.53
Через 21 ч. 21 мин.

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался насчёт слухов о возможном уходе из команды нападающего Роберта Левандовски, которого пресса уже несколько месяцев активно связывает с переходом в каталонскую «Барселону».

«У Левандовски есть контракт с «Баварией» до июня 2023 года. Он его отработает», – цитирует президента журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, мюнхенский клуб заверяет агента Левандовски Пини Захави, что футболист будет вынужден отработать свой контракт с клубом до конца. Подобную мысль «Бавария» пытается донести до «Барселоны» во время переговоров о возможном трансфере.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Герберт Хайнер
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