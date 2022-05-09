«Ливерпуль» и «Бавария» могут произвести обмен Мане на Гнабри

«Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария» этим летом могут обменяться игроками, контракты которых заканчиваются в конце следующего сезона. Речь идёт о Садио Мане и Серже Гнабри, которые пока что отказываются продлевать контракты со своими клубами.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, этим летом Садио Мане может переехать в мюнхенскую «Баварию». Для того, чтобы минимизировать потерю, «Ливерпуль» готов отпустить своего футболиста в Германию в обмен на Сержа Гнабри.

В этом сезоне Мане забил 14 голов за «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Столько же забил и Гнабри за «Баварию» в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.