Нойер рассказал, как проходят переговоры о новом контракте с «Баварией»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поведал о ходе переговоров с клубом по новому соглашению.

«Переговоры о моём новом контракте протекают крайне положительно, – расcказал 36-летний страж ворот и капитан мюнхенцев. – У нас есть всё время мира. Дела определённо идут хорошо, – заявил Нойер в интервью DAZN.

По сведениям авторитетного трансферного инсайдера Фабрицио Романо, новый договор «Баварии» с Нойером, рассчитанный до лета 2024 года, будет оформлен в ближайшее время.

В 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах текущего сезона Мануэль Нойер пропустил 36 голов и 14 раз помог команде сыграть «на ноль».