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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер рассказал, как проходят переговоры о новом контракте с «Баварией»

09 Мая 2022 • 01:55 Комментировать
Вольфсбург
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Бавария
5.00 4.80 1.55
14.05 16:30

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поведал о ходе переговоров с клубом по новому соглашению.

«Переговоры о моём новом контракте протекают крайне положительно, – расcказал 36-летний страж ворот и капитан мюнхенцев. – У нас есть всё время мира. Дела определённо идут хорошо, – заявил Нойер в интервью DAZN.

По сведениям авторитетного трансферного инсайдера Фабрицио Романо, новый договор «Баварии» с Нойером, рассчитанный до лета 2024 года, будет оформлен в ближайшее время.

В 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах текущего сезона Мануэль Нойер пропустил 36 голов и 14 раз помог команде сыграть «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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