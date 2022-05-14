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Салихамиджич: «Левандовски сказал мне, что хочет покинуть «Баварию»

14 Мая 2022 • 17:30 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Бавария
5.00 5.10 1.55
2-й тайм

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что нападающий Роберт Левандовски хочет покинуть клуб. Игрок сообщил руководству, что не намерен подписывать новый контракт.

«Да, Левандовски сообщил мне, что хочет покинуть «Баварию». Он не намерен подписывать новый контракт. Наша позиция не изменилась. У Левандовски действует контракт до 2023 года. Мы не получали никаких предложений от «Барселоны», – цитирует спортивного директора Sky Sports Germany.

Ранее появилась информация, согласно которой агент Левандовски Пини Захави уже согласовал контракт с каталонской «Барселоной» сроком до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски
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