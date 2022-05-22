«Левандовски хочет уйти, «Бавария» не предлагала ему новый контракт»: агент поляка просит продать своего клиента

Агент Роберта Левандовски открыто требует продать нападающего в другой клуб этим летом.

Официальные лица «Баварии» заявили, что поляк отработает до конца свой контракт, истекающий через год, однако Левандовски и его агента не устраивает такая позиция. Они вступают в открытый конфликт с руководством мюнхенцев.

«Бавария» не предлагала Роберту новый контракт. Он просто хочет в другой клуб спустя восемь лет игры здесь. Ему 34 года, и он хочет осуществить свою мечту.

Он хочет уйти этим летом, и для нас это не вопрос денег. Роберт не чувствует уважения со стороны руководства «Баварии» в последние месяцы. Клуб потерял его не только как футболиста, но и как человека», – цитирует Bild агента Левандовски Пини Захави.