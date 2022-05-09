«Бавария» рассматривает Лукаку, Вернера, Шика и Нуньеса на замену Левандовски

Мюнхенская «Бавария» определилась с потенциальной заменой нападающему Роберту Левандовски, которого пресса в последнее время активно сватает в каталонскую «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, «Баварии» интересны нападающие лондонского «Челси» Ромелу Лукаку и Тимо Вернер, который был на карандаше у мюнхенцев во времена выступлений за «РБ Лейпциг». Также команда Юлиана Нагельсманна рассматривает таких кандидатов, как Дарвин Нуньес из лиссабонской «Бенфики» и Патрик Шик из леверкузенского «Байера», который в этом сезоне забил 24 гола в чемпионате Германии.

«Бавария» пока не определилась с приоритетным вариантом, но работа может активизироваться в зависимости от ситуации с уходом Левандовски.