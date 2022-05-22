Вундеркинд из «Аякса» близок к переходу в «Баварию»

Переговоры «Баварии» с Райаном Гравенберхом близки к успешному итогу.

20-летний полузащитник достиг предварительной договорённости с мюнхенцами ещё в марте. Теперь стороны урегулировали все формальности и в ближайшее время могут объявить о состоявшейся сделке. Информацию подтвердил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич: «Наши переговоры с Гравенберхом проходят удачно. Мы хотим усилить состав на всех позициях», – заявил специалист.

Райан Гравенберх провёл 42 матча за «Аякс», отметившись 3 голами и 6 результативными передачами. Молодой хавбек помог амстердамцам во второй раз подряд завоевать чемпионский титул.