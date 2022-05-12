Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» положила глаз на талант из «Ювентуса»

12 Мая 2022 • 00:42 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
5.10 5.10 1.52
14.05 16:30

Мюнхенская «Бавария» уже готовится к следующему сезону, досрочно оформив чемпионский титул у себя в «карманном» чемпионате Бундеслиги, в котором она выиграла в десятый раз кряду. Скауты «Баварии» положили глаз на Мануэле Пизано - молодого центрального нападающего из туринского «Ювентуса», который уже привлекается в юношеские сборные Италии. Пизано 16 лет, и в руководстве «Баварии» уверены, что его ждет прекрасное будущее.

- Мы заметили его и следили долгое время. Уверены, что он станет будущим итальянского футбола. Но свой потенциал он сможет лучше всего реализовать именно с нами, - пояснил Йохен Зауэр, отвечающий в «Баварии» за работу с молодежью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Мануэле Пизано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Мая
00:42 · Германия. Бундеслига
«Бавария» положила глаз на талант из «Ювентуса»
11 Мая
23:27 · Германия. Бундеслига
Мазрауи подтвердил свой переход в «Баварию»: «Можете меня поздравить»
20:19 · Германия. Бундеслига
Адейеми – о «Боруссии»: «Здесь всегда была хорошая атмосфера»
19:58 · Германия. Бундеслига
«Спортинг» официально объявил о трансфере Сен-Жюста
18:51 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Мазрауи решил перейти к нам»
18:39 · Германия. Бундеслига
«Милан» находится в списке претендентов на Нкунку
17:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» решила судьбу Сане 7
16:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла двух игроков на замену Гнабри
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» приняла решение по трансферу Мане
16:16 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «МЮ» и ещё два гранда нацелились на звезду Бундеслиги
16:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» согласовала первый летний трансфер
14:34 · Германия. Бундеслига
Левандовски не чувствует себя ценным игроком для «Баварии» и хочет покинуть клуб
13:43 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Холанн не перешел в «Ювентус» в 2017 году
12:58 · Германия. Бундеслига
Кроос поддержал игроков «Баварии», которых раскритиковали за отдых на Ибице после поражения
11:16 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем