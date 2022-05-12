«Бавария» положила глаз на талант из «Ювентуса»

Мюнхенская «Бавария» уже готовится к следующему сезону, досрочно оформив чемпионский титул у себя в «карманном» чемпионате Бундеслиги, в котором она выиграла в десятый раз кряду. Скауты «Баварии» положили глаз на Мануэле Пизано - молодого центрального нападающего из туринского «Ювентуса», который уже привлекается в юношеские сборные Италии. Пизано 16 лет, и в руководстве «Баварии» уверены, что его ждет прекрасное будущее.

- Мы заметили его и следили долгое время. Уверены, что он станет будущим итальянского футбола. Но свой потенциал он сможет лучше всего реализовать именно с нами, - пояснил Йохен Зауэр, отвечающий в «Баварии» за работу с молодежью.