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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски: «Возможно, это был мой последний матч за «Баварию»

14 Мая 2022 • 19:42 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Бавария
окончен

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался, что сегодняшний матч в чемпионате Германии против «Вольфсбурга», вероятно, был последним для него в футболке мюнхенского клуба. Напомним, что игрок забил второй мяч своей команды под конец первого тайма.

«Очень вероятно, что сегодня был мой последний матч за «Баварию». Ещё ничего не решено, но не исключено, что эта игра была последней. Мы попытаемся найти лучший вариант для меня и для клуба», – сказал Левандовски после матча в интервью Viaplay Sport Polska.

Напомним, что поляка активно сватают в каталонскую «Барселону», которая предлагает ему контракт до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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окончен Унион Берлин 3:2 Бохум
окончен Боруссия Д 2:1 Герта 1.50 5.00 5.40
окончен Вольфсбург 2:2 Бавария 5.00 5.10 1.55
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