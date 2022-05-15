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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии» заявил, что Левандовски не покинет клуб нынешним летом

15 Мая 2022 • 13:48 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Бавария
окончен

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски отработает свой контракт до конца.

«У Левандовски есть действующий контракт до 2023 года. И он будет играть в «Баварии» до конца этого срока», — приводит слова Хайнера Bild.

Напомним, ранее Левандовски заявил, что не получил от своего нынешнего клуба предложения о продлении контракта и поэтому решил покинуть «Баварию». Главным фаворитом на польского форварда является испанская «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает Левандовски в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провёл в составе мюнхенского клуба 46 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал семь результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Герберт Хайнер
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