Президент «Баварии» заявил, что Левандовски не покинет клуб нынешним летом

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски отработает свой контракт до конца.

«У Левандовски есть действующий контракт до 2023 года. И он будет играть в «Баварии» до конца этого срока», — приводит слова Хайнера Bild.

Напомним, ранее Левандовски заявил, что не получил от своего нынешнего клуба предложения о продлении контракта и поэтому решил покинуть «Баварию». Главным фаворитом на польского форварда является испанская «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает Левандовски в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провёл в составе мюнхенского клуба 46 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал семь результативных передач.