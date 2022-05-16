Иньиго Мартинес действительно прилетел в Барселону

Мы уже сообщали днем об интересе «Барселоны» к защитнику «Атлетико» из Бильбао Иньиго Мартинесу, и в понедельник после обеда Иньиго прилетел в столицу Каталонии. Он был замечен в аэропорту Барселоны на рейсе VY1427 примерно в три часа после обеда, причем с собой Иньиго захватил пиджак - для праздно путешествующих футболистов это не свойственно.

Напомним, что цена на него неизвестна, но в контракте прописана сумма отступных - 80 миллионов евро, уточняет Diario Sport. Мартинес является важным игроком для сборной Испании также, ему 30 лет, и в «Атлетике» он провел последние четыре года.