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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо вернулся к тренировкам с «Барселоной»

14 Мая 2022 • 13:34 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
3.65 3.20 2.15
15.05 20:30

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо вернулся в строй после травмы, которую получил в матче против «Сельты». Напомним, что в том поединке уругваец потерял сознание на 5 минут, после чего был госпитализирован в одну из местных больниц.

По информации Mundo Deportivo, вчера защитника выписали из больницы, а уже сегодня футболист возобновил тренировки с каталонским клубом. Существует шанс, что Араухо сможет принять участие в завтрашнем поединке против «Хетафе».

Напомним, что совсем недавно Араухо продлил контракт с «Барселоной». Сумма отступных уругвайца по новому соглашению составила один миллиард евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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