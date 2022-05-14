Араухо вернулся к тренировкам с «Барселоной»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо вернулся в строй после травмы, которую получил в матче против «Сельты». Напомним, что в том поединке уругваец потерял сознание на 5 минут, после чего был госпитализирован в одну из местных больниц.

По информации Mundo Deportivo, вчера защитника выписали из больницы, а уже сегодня футболист возобновил тренировки с каталонским клубом. Существует шанс, что Араухо сможет принять участие в завтрашнем поединке против «Хетафе».

Напомним, что совсем недавно Араухо продлил контракт с «Барселоной». Сумма отступных уругвайца по новому соглашению составила один миллиард евро.