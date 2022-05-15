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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении Месси

15 Мая 2022 • 19:55 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
3.60 3.30 2.15
Через 0 ч. 12 мин.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, желает ли вновь видеть в клубе Лионеля Месси.

Звёздный аргентинец покинул «Барселону» прошлым летом, подписав двухлетний контракт с французским «ПСЖ».

Недавно отец 34-летнего нападающего признался, что хотел бы вновь видеть своего сына в «Барселоне», и у президента каталонцев спросили, разделяет ли он это желание: «Да, конечно, мне бы тоже этого хотелось», – ответил Лапорта, слова которого приводит журналист Давид Ибаньес.

Лионель Месси отметился 11 голами и 13 результативными передачами в 33 поединках за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ
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