Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, желает ли вновь видеть в клубе Лионеля Месси.

Звёздный аргентинец покинул «Барселону» прошлым летом, подписав двухлетний контракт с французским «ПСЖ».

Недавно отец 34-летнего нападающего признался, что хотел бы вновь видеть своего сына в «Барселоне», и у президента каталонцев спросили, разделяет ли он это желание: «Да, конечно, мне бы тоже этого хотелось», – ответил Лапорта, слова которого приводит журналист Давид Ибаньес.

Лионель Месси отметился 11 голами и 13 результативными передачами в 33 поединках за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах текущего сезона.