Коутиньо: «Играть за «Барселону» всегда было моей мечтой, я благодарен клубу»

Полузащитник «Астон Виллы» Филипе Коутиньо попрощался с болельщиками «Барселоны». Вчера «вилланы» официально объявили о выкупе бразильского футболиста за 20 миллионов евро.

«Играть за «Барселону» всегда было моей детской мечтой, я благодарен клубу за всё, что нам пришлось вместе пережить», – написал Коутиньо на своей странице в социальных сетях.

Коутиньо перебрался в «Барселону» зимой 2018 года из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. Этой зимой бразилец отправился в аренду в «Астон Виллу», которая выкупила игрока после 4 голов и трёх результативных передач в чемпионате Англии.