Хави о возможном уходе де Йонга: «Я уже несколько раз повторял, Френки – наш ключевой игрок, но у клуба финансовые проблемы»

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал отрицать, что полузащитник Френки де Йонг может покинуть команду. В последние дни нидерландца активно сватали в «Манчестер Юнайтед», где его ждёт бывший наставник по амстердамскому «Аяксу» Эрик тен Хаг.

«Я уже несколько раз повторял, что Френки никуда не уйдёт. Он наш ключевой игрок. На ситуацию может повлиять финансовое положение клуба, но это не мне решать. Если клуб решит кого-то продать, то это необязательно должен быть Френки», – заключил Хави на пресс-конференции.

Напомним, что де Йонг перебрался в «Барселону» летом 2019 года из амстердамского «Аякса».