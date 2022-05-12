Источник: Френки де Йонг с вероятностью в 95% перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед».

Слухи, связывающие голландца с трансфером в «Юнайтед», появились несколько недель назад, однако в каталонском клубе опровергли информацию об уходе де Йонга. Теперь ситуация приобретает новый оборот: по заявлениям авторитетного журналиста Херарда Ромеро, трансфер всё же произойдёт с вероятностью в 95%, поскольку «Барселона» вынуждена совершать продажи из-за финансовых трудностей. Цена вопроса, по данным источника, составит 70-80 млн евро.

В «Манчестер Юнайтед» Френки де Йонг воссоединится с Эриком тен Хагом, под руководством которого выступал за амстердамский «Аякс».