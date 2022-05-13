Защитник «Барселоны» не намерен покидать клуб, несмотря на слухи

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест собирается продолжить карьеру в каталонском клубе.

Слухи уже не первый месяц связывают 21-летнего американца с возможным переходом в другой клуб. Интерес к Десту в разное время приписывался мюнхенской «Баварии», а также английским «Челси» и «Лидсу». Как сообщает издание Marca, сам футболист не хочет уходить из «Барселоны» этим летом. При этом, по данным источника, «сине-гранатовые» не исключают возможность продажи фулбека, если поступит приемлемое трансферное предложение.

Серджино Дест принял участие в 31 матче за «Барселону» в текущем сезоне, отметившись 3 результативными пасами. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.