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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Барселоны» не намерен покидать клуб, несмотря на слухи

13 Мая 2022 • 22:23 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
3.85 3.25 2.05
15.05 20:30

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест собирается продолжить карьеру в каталонском клубе.

Слухи уже не первый месяц связывают 21-летнего американца с возможным переходом в другой клуб. Интерес к Десту в разное время приписывался мюнхенской «Баварии», а также английским «Челси» и «Лидсу». Как сообщает издание Marca, сам футболист не хочет уходить из «Барселоны» этим летом. При этом, по данным источника, «сине-гранатовые» не исключают возможность продажи фулбека, если поступит приемлемое трансферное предложение.

Серджино Дест принял участие в 31 матче за «Барселону» в текущем сезоне, отметившись 3 результативными пасами. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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Барселона Серджино Дест
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