Хави: «У нас нет такого же игрока, как Бускетс»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал слухи относительно будущего полузащитника Серхио Бускетса, которого ранее связывали с переездом в МЛС. Напомним, что недавно появилась информация, согласно которой Бускетс намерен до конца отработать свой контракт с «сине-гранатовыми», который истекает летом 2023 года.

«У нас нет такого же игрока, как Бускетс. Мы не нуждаемся в усилении его позиции, нам нужно обратить внимание на другие позиции. Нужно хорошо спланировать своё будущее», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, что «Барселона» на данный момент идёт на втором месте в чемпионате Испании.