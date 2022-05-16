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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пуч: «Второе место в Ла Лиге – хорошее достижение»

16 Мая 2022 • 09:21 Комментировать (1)
Хетафе
0:0
Барселона
окончен

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч заявил журналистам, что считает хорошим результат, который клуб показал в чемпионате Испании.

«Это был тяжелый сезон. Думаю, если бы в декабре нам сказали, что мы финишируем вторыми в Ла Лиге, мы бы не поверили. Это хорошее достижение», — сказал он.

Выпускник молодежной академии «Барсы» также добавил, что команда находится в надежных руках.

«Это был тяжелый сезон, но мы верим в проект Хави», - добавил полузащитник.

«Барселона» заняла второе место в Ла Лиге, обеспечив себе место в Лиге чемпионов, а также участие в Суперкубке Испании.

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Барселона Рики Пуч
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