Защитник «Барселоны» Гарсия перенесёт операцию

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия травмировал большой палец правой руки, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Сообщается, что испанцу потребуется операция, которая состоится завтра. После неё клуб выступит с новым заявлением по поводу состояния футболиста.

В текущем сезоне 21-летний Гарсия провёл в составе «сине-гранатовых» 35 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 15 мая, против «Хетафе». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.