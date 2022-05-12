Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Барселоны» Гарсия перенесёт операцию

12 Мая 2022 • 14:04 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
4.70 3.65 1.78
15.05 19:30

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия травмировал большой палец правой руки, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Сообщается, что испанцу потребуется операция, которая состоится завтра. После неё клуб выступит с новым заявлением по поводу состояния футболиста.

В текущем сезоне 21-летний Гарсия провёл в составе «сине-гранатовых» 35 матчей, в которых не отметился результативными действиями. 

Свой следующий матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 15 мая, против «Хетафе». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эрик Гарсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.05  20:00 Реал Сосьедад ... Кадис 1.60 4.00 6.00
12.05  21:00 Райо Вальекано ... Вильярреал 3.70 3.35 2.13
12.05  22:30 Реал Мадрид ... Леванте 1.28 6.60 9.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
14:04 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Гарсия перенесёт операцию
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может усилиться защитником «Барселоны»
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» назвала «Манчестер Юнайтед» цену де Йонга
11:51 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» купить де Йонга
10:52 · Испания. Ла Лига
Тренер «Севильи» высказался о настрое команды на концовку сезона
10:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» стремится укрепить оборону
09:36 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Реала» Иско выбрал себе новый клуб
08:41 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес получил вызов в сборную Бразилии
08:33 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» выходил в Лигу чемпионов во всех сезонах при Симеоне
04:24 · Испания. Кубок
Арда Туран рассказал, зачем в 2015 году швырнул бутсой в лайнсмена
03:52 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Мы добились цели»
00:59 · Англия. Премьер-лига
Источник: Френки де Йонг с вероятностью в 95% перейдёт в «Манчестер Юнайтед» 6
00:23 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» спокойно обыграл «Эльче» и ворвался в тройку
00:05 · Испания. Ла Лига
Обамеянг догнал Депая
11 Мая
23:34 · Испания. Ла Лига
«Севилья» с «Мальоркой» выдали боевые нули
Все новости
Рекомендуем