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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта оценил работу Хави в «Барселоне»: «Могли бороться за чемпионство, если бы не травмы»

17 Мая 2022 • 22:40 Комментировать
Хетафе
0:0
Барселона
окончен

Жоан Лапорта, президент «Барселоны», подвёл итоги сезона и оценил дебютную кампанию Хави Эрнандеса у руля команды.

«Думаю, мы могли побороться за титул, если бы не травмы некоторых игроков.

Нам пришлось сменить тренера по ходу сезона. Мы шли девятыми, а финишировали вторыми, но всё равно хотим большего. «Барселона» привыкла бороться за чемпионство, чего не получилось сделать в этом сезоне. Хави проделал отличную работу, и теперь нам необходимо усилить команду, чтобы стать более конкурентоспособными», – рассказал Лапорта в интервью Radio Catalunya.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре, сменив на посту наставника «сине-гранатовых» Рональда Кумана.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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