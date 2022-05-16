«Барселона» снова всерьёз нацелилась на игрока «Вулверхэмптона»

Минувшей зимой Адама Траоре из «Вулверхэмптона» был взят в аренду «Барселоной», ярко провел несколько матчей, но затем стушевался. Сейчас каталонцы собираются вернуть его обратно в Англию. но в то же время в обратном направлении может проследовать другой игрок из «Вулверхэмптона».

Речь идет о португальце Рубене Невеше, который представляется главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу как оптимальная замена для подошедшего к заключительной фазе карьеры Серхио Бускетса. Как сообщает Diario Sport, он может обойтись «Барселоне» в 40 миллионов евро.

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года, ранее он выступал в составе «Порту».